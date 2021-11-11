В Брянске трое пьяных пассажиров пытались задушить таксиста (ВИДЕО)

На помощь водителю приехали его коллеги.

10 ноября около 22.00 у дома № 101 по улице Кромской в Бежицком районе Брянска трое пьяных пассажиров напали на водителя такси.

«Трое пьяных пассажиров неадекватно отреагировали на отказ водителя такси совершить поездку, а также на просьбу покинуть салон автомобиля, начали с угроз, продолжили с намерением расправиться с водителем. Их спас проезжавший мимо наряд ДПС, который вызвал на подмогу дежурный ППС, так как в скором времени по сигналу «Тревога» кольцо наполнилось таксистами. Респект вам, ребята, за сплоченность и за то, что своих не бросаете!», «Пытались задушить курткой. Приехало много машин. Всем огромное спасибо, кто отозвался и приехал на помощь!» – сообщают в соцсетях таксисты – участники событий.

Информации от правоохранителей о случившемся пока не поступало.