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В Брянске трое пьяных пассажиров пытались задушить таксиста (ВИДЕО)

2021, 11 ноября 10:30 Происшествия
В Брянске трое пьяных пассажиров пытались задушить таксиста (ВИДЕО)
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На помощь водителю приехали его коллеги.

10 ноября около 22.00 у дома № 101 по улице Кромской в Бежицком районе Брянска трое пьяных пассажиров напали на водителя такси.

«Трое пьяных пассажиров неадекватно отреагировали на отказ водителя такси совершить поездку, а также на просьбу покинуть салон автомобиля, начали с угроз, продолжили с намерением расправиться с водителем. Их спас проезжавший мимо наряд ДПС, который вызвал на подмогу дежурный ППС, так как в скором времени по сигналу «Тревога» кольцо наполнилось таксистами. Респект вам, ребята, за сплоченность и за то, что своих не бросаете!», «Пытались задушить курткой. Приехало много машин. Всем огромное спасибо, кто отозвался и приехал на помощь!» – сообщают в соцсетях таксисты – участники событий.

Информации от правоохранителей о случившемся пока не поступало.

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