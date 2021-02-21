В Брянске у детской площадки повесили собаку

Возмущенные горожане требуют наказать живодеров.

Шокирующий случай произошел в Фокинском районе Брянска. В соцсетях горожане рассказали, что у детской площадки во дворе дома № 99 по улице Унечской на сучьях дерева неизвестные повесили собаку.

Территория просматривается видеокамерами – зоозащитники надеются, что записи помогут найти преступников.

Неравнодушные брянцы написали заявление в полицию. Местные жители сообщают, что уже днем 21 февраля труп животного с дерева исчез.