В Брянске владелец разбитой машины ищет очевидцев

Автомобилист предлагает вознаграждение за любую информацию.

Днем 16 февраля у бани по улице Пионерской в Советском районе Брянска неизвестные повредили припаркованный Hyundai.

Об этом его владелец Александр Иванович рассказал в группе «ЧП и ДТП Брянск». По его словам, злоумышленник скрылся с места аварии.

«Если кто что видел, помогите! В долгу не останусь!» – обратился он к горожанам.