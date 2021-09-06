В Брянске водитель маршрутки поронял пассажиров

Горожане пожаловались на «хамское и безответственное» поведение перевозчика.
В Брянске произошел конфликт между водителем и пассажирами маршрутного такси № 118. Об этом одна из его участниц рассказала в соцсетях.
«Ехала на 118-й маршрутке с переулка Уральского. Водитель несся как на пожар, ну, это полбеды. На Котовского в маршрутку зашла женщина, стала передавать деньги за проезд и упала на меня, человек просто не успел за что-то взяться, чтобы удержаться на ногах. Мы начали возмущаться из-за такой езды водителя. В это время он еще и по телефону успел поговорить, но ответ на возмущения пассажиров убил. Он сказал: «Что вы раскудахтались?» Хамское и безответственное поведение водителя!» – сообщила пассажирка маршрутки.
Напомним, в Брянске продолжается транспортная реформа. Городские власти пытаются упорядочить работу коммерческих перевозчиков.
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