Маршруты для брянского общественного транспорта разработали учёные

Заместитель главы Брянской горадминистрации Николай Голубокий рассказал, что схему движения троллейбусов и автобусов разрабатывал целый научный коллектив.

Планирование пассажирских перевозок для Брянска выполнил научно-исследовательский институт при Министерстве транспорта Российской Федерации. Причем, по словам чиновника, и дальнейшее изменение маршрутов, неизбежное при развитии города, будут делать учёные.

Однако, это касается стратегии, которая не всегда учитывает частности. И если НИИ не учел интересы жителей какого-то микрорайона, то они всегда могут обратиться в транспортный отдел горадминистрации, чтобы корректировку внесли в ручном режиме.