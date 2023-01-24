Брянские чиновники раскрыли причину отмены льготных проездных

Замглавы начальник транспортного горадминистрации рассказали на пресс-конференции, почему проездные для льготников заменили скидкой на поездки.
На пресс-конференции, состоявшейся в администрации Брянска, заместитель главы администрации Брянска Николай Голубокий и начальник транспортного отдела горадминистрации Игорь Чубчиков поделились секретом. Оказывается, электронная оплата позволяет точно отслеживать количество льготных проездов. И из 130 тысяч брянских пенсионеров пользовались проездным от тысячи до двух тысяч человек (месяц от месяца число приобретавших проездной менялось). Всем остальным приходилось ездить за полную плату. Получается, льгота распространялась лишь на крошечную долю пенсионеров.
Из всех школьников более ста поездок в месяц совершало лишь 10-20 человек, в основном же дети ездят по проездному 20-50 раз в месяц, и им также выгоднее скидка на каждую поездку, чем приобретение месячного проездного билета.
Для того, чтобы льгота касалась всех, и ввели новый порядок, по которому проезд для городских льготников будет стоить 15 рублей.
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