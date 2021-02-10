В Брянске водитель «Мерседеса» ушибла пешехода зеркалом

Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

ДТП с участием женщины-водителя Mercedes-Benz GLC и пешехода произошло в центре Брянска 9 февраля.

Как сообщает ОГИБДД по городу Брянску, около 13.10 у дома № 3 на площади Карла Маркса 40-летняя женщина за рулем Mercedes-Benz GLC 250 4 MATIC, двигаясь от сквера в сторону улицы Фокина, правым боковым зеркалом задела мужчину.

В результате пострадавший обратился за медицинской помощью. Медики диагностировали у него ушиб.

В отношении автомобилистки полицейские вынесли определение о возбуждении административного дела, проводится расследование.