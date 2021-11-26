В Брянске выявили 87 фактов получения взяток за выдачу тел умерших от COVID-19

В преступлениях оказались замешаны медики и ритуальные агенты.

В Брянской области продолжается расследование уголовных дел о коррупции во время пандемии коронавируса.

Напомним, за вымогательство денег у родственников умерших от коронавируса задержаны 18 патологоанатомов Брянской областной больницы № 1 и ритуальных агентов. Преступную группу возглавлял заведующий патологоанатомическим отделением облбольницы.

За ускоренную выдачу тела злоумышленники требовали по 3-7 тысяч рублей. Родные одного из умерших смогли снять факт вымогательства на видео, что и послужило причиной для дальнейших разбирательств.

Как сообщает региональное УМВД, на сегодняшний день установлено 87 таких фактов.