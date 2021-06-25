В Брянске за драку в кафе мужчину осудили на 2,5 года

Агрессор с бутылкой напал на посетителя.

Пресс-служба прокуратуры Брянской области сегодня сообщила о дело 35-летнего хулигана из Суражского района привело его на скамью подсудимых.

Как стало известно, мужчина решил хорошо провести время в кафе. Знатно выпив, он ввязался в конфликт с другим посетителем заведения.

В итоге суражанин ударил этого человека бутылкой по голове. Жертве оказали медпомощь, а произошедший инцидент стал причиной закрытия кафе на тот момент.

Дальнейшую судьбу дебошира решил суд. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно. В ближайшее время приговор вступит в силу.