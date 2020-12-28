В Брянске за выходные попались проверяющим семь безмасочников

Кальянная на улице Фокина попалась за работой в неположенное время, а ресторан «Августин» — за заполнение мзала сверх нормы.

За выходные межведоственные комиссии в Брянске проверили на предмет соблюдения масочного режима и других коронавирусных ограничений. Всего они обследовали 178 предприятий торговли, общепита и бытовых услуг и выявили семь случаев нарушения масочного режима.

В Бежицком районе попался продавец стройматериалов на улице Кромской, в Фокинском — парикмахер на улице Пушкина и покупатель в магазине на Димитрова, в Советском — продавец текстиля на Ленина, а в Фокинском — покупатель магазина на Московском проспекте.

Кальянная на улице Фокина была уличена в работе после 23:00, а ресторан «Августин» — заполняемости зала более чем на 50%.

На всех нарушителей были составлены протоколы.