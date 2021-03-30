В Брянске задержали мошенника из «Паспортно-визового сервиса», укравшего 1,5 млн

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Житель Брянска, в течение двух лет занимавший должность руководителя регионального филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России, заключил фиктивный договор с индивидуальным предпринимателем, являвшейся его родственницей.

В дальнейшем на счет ИП поступали деньи за якобы оказываемые услуги по оформлению патентов и постановке на миграционный учет, которые фактически выполнялись подчиненными подозреваемому работниками.

Часть поступивших денег в размере 1 552 000 рублей мужчина похитил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Фигурант уголовного дела задержан. Решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения.