В Брянске задержали женщину по подозрению в убийстве мужчины ножом
По информации СУ СК РФ по Брянской области ранее не судимая 32-летняя жительница областного центра задержана по подозрению в убийстве.
Вечером 30 декабря 2020 года пьяная задержанная в квартире своей матери в многоквартирном доме по улице Харьковской в Брянске поссорилась со своим знакомым. В ходе ссоры женщина несколько раз ударила ножом мужчину в область груди и головы, от чего потерпевший скончался на месте происшествия.
Брянчанке предъявили обвинение в убийстве и заключили под стражу.
Напомним, водолазы подняли тело мужчины из реки Судость в Почепе.
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