В Брянске задержали женщину по подозрению в убийстве мужчины ножом

По информации СУ СК РФ по Брянской области ранее не судимая 32-летняя жительница областного центра задержана по подозрению в убийстве.

Вечером 30 декабря 2020 года пьяная задержанная в квартире своей матери в многоквартирном доме по улице Харьковской в Брянске поссорилась со своим знакомым. В ходе ссоры женщина несколько раз ударила ножом мужчину в область груди и головы, от чего потерпевший скончался на месте происшествия.

Брянчанке предъявили обвинение в убийстве и заключили под стражу.

Напомним, водолазы подняли тело мужчины из реки Судость в Почепе.