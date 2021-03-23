В Брянске задержаны трое организаторов экстремистской организации

Задержанные планировали свержение власти в России.

Троих жителей Брянска подозревают в организации деятельности экстремистской организации.

Как сообщает региональное следственное управление, с 16 августа 2019 по настоящее время брянцы являлись членами межрегионального общественного объединения «Союз Славянских Сил Руси», признанного судом России экстремистским и подлежащим ликвидации.

Они проводили собрания в арендованном помещении в Брянске, где обсуждали вопросы, связанные с захватом власти в России, вовлекали в объединение новых участников, выдавая за денежное вознаграждение вкладыши, подтверждающие принадлежность к гражданству «СССР».

Преступление выявили сотрудники ЦПЭ УМВД России по Брянской области совместно с оперативными сотрудниками регионального УФСБ России.

Двох подозреваемых задержали, у третьего правоохранители взяли обязательство о явке. В ходе обысков у них изъяли предметы и документы, необходимые для предварительного следствия. Каждому из них грозит до 10 лет тюрьмы.