В Брянске задержаны трое организаторов экстремистской организации

Задержанные планировали свержение власти в России.
Троих жителей Брянска подозревают в организации деятельности экстремистской организации.
Как сообщает региональное следственное управление, с 16 августа 2019 по настоящее время брянцы являлись членами межрегионального общественного объединения «Союз Славянских Сил Руси», признанного судом России экстремистским и подлежащим ликвидации.
Они проводили собрания в арендованном помещении в Брянске, где обсуждали вопросы, связанные с захватом власти в России, вовлекали в объединение новых участников, выдавая за денежное вознаграждение вкладыши, подтверждающие принадлежность к гражданству «СССР».
Преступление выявили сотрудники ЦПЭ УМВД России по Брянской области совместно с оперативными сотрудниками регионального УФСБ России.
Двох подозреваемых задержали, у третьего правоохранители взяли обязательство о явке. В ходе обысков у них изъяли предметы и документы, необходимые для предварительного следствия. Каждому из них грозит до 10 лет тюрьмы.
23.03.2021 11:31
На железнодорожном вокзале Смоленска проводится регулярная дезинфекция
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22.03.2021 12:51
Ремонт двух участков трасс пройдет на Смоленщине
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22.03.2021 12:34
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21.03.2021 10:02
Замначальника смоленской таможни оставили под стражей
Суд отклонил жалобу об изменении меры пресечения заместителю начальнику смоленской таможни. 9 марта заместителя таможни Смоленской области обвинили в получении взятки в размере 2 миллионов рублей. На следующий день подозреваемую заключили под стражу. 10 марта в Ленинский районный суд была подана апелляционная жалоба. Однако суд не удовлетворил жалобу. Подозреваемую оставили под стражей.