В Брянске завершили расследование дела о взяточничестве в госучреждении

В незаконном обогащении обвиняют начальника отдела автоматизированных систем управления.

В Брянске завершили расследование уголовного дела в отношении начальника отдела автоматизированных систем управления государственного учреждения. Его обвиняют в получении взятки в значительном размере.

Как сообщает региональное следственное управление, с июня 2017 по октябрь 2019 года начальник отдела получал от руководителя коммерческой компании взятки на общую сумму 29 тысяч рублей за помощь в заключении договоров на покупку программного обеспечения.

Преступление выявили оперативники УЭБиПК УМВД России по Брянской области. Машину подозреваемого арестовали.

Материалы дела направили в суд. Уголовное дело в отношении взяткодателя выделено в отдельное производство.