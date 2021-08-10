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В Брянске завершили расследование дела о взяточничестве в госучреждении

2021, 10 августа 13:22 Происшествия
В Брянске завершили расследование дела о взяточничестве в госучреждении
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В незаконном обогащении обвиняют начальника отдела автоматизированных систем управления.

В Брянске завершили расследование уголовного дела в отношении начальника отдела автоматизированных систем управления государственного учреждения. Его обвиняют в получении взятки в значительном размере.

Как сообщает региональное следственное управление, с июня 2017 по октябрь 2019 года начальник отдела получал от руководителя коммерческой компании взятки на общую сумму 29 тысяч рублей за помощь в заключении договоров на покупку программного обеспечения.

Преступление выявили оперативники УЭБиПК УМВД России по Брянской области. Машину подозреваемого арестовали.

Материалы дела направили в суд. Уголовное дело в отношении взяткодателя выделено в отдельное производство.

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