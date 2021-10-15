В Брянске завершили расследование резонансного дела адвоката Тамары Мельниковой

Адвоката Адвокатской палаты Брянской области и ее знакомую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и лишении клиента жилья.

Следователи завершили расследование резонансного уголовного дела в отношении адвоката Адвокатской палаты Брянской области и ее знакомой. Женщин обвиняют в мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, с июля по декабрь 2018 года адвокат и ее знакомая путем обмана завладели 6 миллионами рублей подзащитного Тамары Мельниковой, пообещав взамен условное наказание. Для этого женщина убедили подзащитного и его жену продать их дом стоимостью 17,9 миллиона рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Брянской области. Уголовное дело с обвинительным заключением направили прокурору для решения вопроса о передаче его в суд.