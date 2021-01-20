В брянской колонии задержали мужчину при перебросе запрещенных вещей

Сотрудники исправительной колонии №6 задержали 32-летнего мужчину, сообщает пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

На территории, прилегающей к ограждению учреждения, злоумышленник достал сверток и приготовился перебросить его на территорию исправительной колонии. В этот момент его задержали сотрудники ИК-6.

Злоумышленником оказался бывший осужденный, недавно освободившийся из этого учреждения. При досмотре у него нашли 3 свертка, перемотанных клейкой лентой. Там находились 9 мобильных телефонов, 8 сим-карт различных сотовых операторов и 6 зарядных устройств.

Составлены материалы об административном правонарушении, которые переданы в суд.