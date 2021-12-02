В брянской «Линии» обнаружили таракана в шоколаде (ВИДЕО)

Насекомое пробралось под упаковку плитки Bucheron.

Покупательница гипермаркета «Линия» в Брянске заметила нарушение санитарных норм. В шоколаде марки Bucheron стоимостью почти 200 рублей она обнаружила таракана. Насекомое пробралось под упаковку плитки. Видео девушка выложила в соцсетях.

«Просто посмотрите сюда. Тараканы, ребят, тараканы!» – возмутилась покупательница «Линии».

«А в каком шоке таракан! Жил себе, никого не трогал, и вдруг на тебе. А вообще, это акция: купи шоколадку и получи питомца в подарок. Новый год как-никак на носу!», «Это ребенок, родители были замечены в хлебном отделе, и они гораздо крупнее», «Откройте срочно! Он же может задохнуться!» – иронизируют брянцы в комментариях.