В брянской многоэтажке сгорел балкон

Спасатели тушили огонь в многоэтажке на проспекте Московский в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство поступила информация о пожаре в многоэтажке в Фокинском районе Брянска. На проспекте Московский загорелся балкон квартиры.

На вызов прибыли спасатели на двух автоцистернах и автолестнице. Возгорание оперативно ликвидировали. Причину пожара устанавливают эксперты.