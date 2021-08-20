В Брянской области ищут пропавшего в лесу Сергея Алешина

Пропавший нуждается в медицинской помощи.

19 августа 2021 года 40-летний Алешин Сергей Александрович заблудился в лесу, около трассы Дятьково – Ивот в Дятьковском районе.

Как сообщают добровольцы из поискового отряда «ЛизаАлерт», его местонахождение неизвестно до сих пор.

Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, темно-русые волосы, глаза карие.

Был одет в светло-зеленую куртку, черное трико, коричневую бейсболку и сапоги.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52.