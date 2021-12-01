В Брянской области осудят ревнивого убийцу

На счету жителя Жирятинского района – убийство, незаконное проникновение в жилище и избиение «оппонента» табуреткой.

48-летний житель деревни Новое Каплино Жирятинского района оказался на скамье подсудимых по обвинению в убийстве, незаконном проникновении в жилище и угрозе убийством.

Как сообщает региональная прокуратура, в сентябре пьяный мужчина на почве ревности зарезал односельчанина. Преступление было совершено в темное время суток. Впоследствии выяснилось, что нападавший обознался.

В ходе следствия вскрылись и другие преступления. За две недели до убийства житель Нового Каплино разбил оконное стекло и проник в дом местной жительницы, где ударил находившегося там мужчину деревянным табуретом по голове, пригрозив ему убийством.

Также он неоднократно угрожал своей сожительнице.

Свою вину злоумышленник признал частично, суда он дожидается под стражей. Уголовное дело рассмотрит Выгоничский районный суд.