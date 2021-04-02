В Брянской области произошло 18 пожаров в минувший четверг

Сегодня утром, 2 апреля, ГУ МЧС России по Брянской области сообщило об 18 возгораниях в регионе за сутки.

В Жирковском районе загорелся жилой дом Около часу ночи 2 апреля в Жирковском районе произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел в деревне Боголюбово Жирковского района. На место пожара выехали две пожарные машины и пять человек личного состава. Прибывшие пожарные определили, что огонь охватил жилой дом. Причину пожара и ущерб устанавливают специалисты.

Для рыбаков Смоленщины ввели ограничения Из-за весеннего нерестового хода рыбы на водоемах Смоленской области вводятся ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Ограничения продлятся с 1 апреля по 10 июня 2021 года. Ограничивается добыча всеми орудиями, за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях

Общественные организации и власти Смоленской области готовы включиться в борьбу с нелегальными сигаретами Власти, правоохранители и общественные организации Смоленской области договорились активно взаимодействовать в борьбе с нелегальными сигаретами и использовать новые цифровые инструменты, сообщили на круглом столе «Борьба с нелегальным оборотом табачной продукции в 2021 году» в Общественной палате Смоленской области 30 марта, организованном в партнерстве с порталом «Стоп нелегальный табак». Представители Департамента промышленности и торговли Смоленской области,

Центры занятости на пороге реформ Депутаты облдумы поддержали изменения в Федеральный закон. Смоленские центры занятости, похоже, скоро будут работать в новом формате, Что позволит повысить качество предоставляемых ими услуг и, самое главное, существенно поможет тем, кто находится в поиске работы. Сегодня на разных уровнях обсуждаются изменения в Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации», направленные на совершенствование функционирования всей

Полна талантами Смоленская земля В КВЦ им. Тенишевых прошла презентация книги «Связь поколений. Литературная Смоленщина», что стало долгожданным и значимым событием в культурной жизни всего региона. Некоторое время назад творческое сообщество Смоленщины выступило с идеей выпустить антологию произведений современной смоленской героико-патриотической литературы. Эту инициативу поддержали председатель областной Думы Игорь Ляхов и сенатор от Смоленской области Нина Куликовских. С их помощью