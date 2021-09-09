Карантин ввели в Брянском и Жуковском районах.

В Брянской области выявили еще два очага африканской чумы свиней. Инфицированным признали еще один объект ООО «Дружба» – карантин ввели на мясохладобойне в Глинищево Брянского района.

Также африканскую чуму свиней выявили в личном подсобном хозяйстве в деревне Летошники Жуковского района. В начале сентября территорию радиусом 19 километров от площадки № 10 ООО «Дружба» в деревне Летошниках признали угрожаемой зоной.

Карантин продлится до окончания мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней.