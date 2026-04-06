В Брянской области затапливает дома и дороги из-за половодья

2026, 06 апреля 08:54

В Брянской области затапливает дома и дороги из-за половодья. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области продолжается половодье. В понедельник, 6 апреля, продолжится затопление приусадебных и садовых участков, а также объектов инфраструктуры. Вода поступает на улицы Речная, Нижне-Заречная, Черниговская, Ново-Советская, Самарская, Саратовская, Дальняя в городе Брянск, СО «Заречное», СО «Двуречье», СО «Десна-2», а также улицах Некрасова и Кольцова в посёлке Радица Крыловка. Также затопления наблюдаются на улице Озерная в Трубчевске и улицах Пионерская и Советская в Белой Березке. В Брянском районе затоплена автодорога к СНТ «Деснянское».

Глава региона Александр Богомаз призвал жителей принять меры по сохранности имущества.