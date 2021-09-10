В брянском лесу пропал 63-летний пенсионер

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Царькова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

В деревне Барсуки Рогнединского района пропал 63-летний Николай Павлович Царьков. 4 сентября он ушел в лес и не вернулся, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Движение автомобилей через два переезда около станций Уваровка и Дровнино будет ограничено 11-12 и 18-19 сентября в связи с путевыми работами Движение автомобилей через железнодорожные переезды 140 км около станции Уваровка и 154 км около Дровнино Смоленского направления МЖД будет ограничено в выходные дни 11-12 и 18-19 сентября с 12:00 до 18:00. В указанные дни и часы железнодорожники проведут работы по выправке уложенного ранее на участке Уваровка – Батюшково бесстыкового пути протяженностью 14 км. Московская железная

На отдых по путёвке Как в регионе прошла летняя оздоровительная кампания? На календаре – сентябрь, и дети после отдыха вернулись к учёбе. Во время прошедших школьных каникул сотни юных смолян смогли отдохнуть в лагерях и санаториях, поправить своё здоровье, с пользой провести время и получить приятные впечатления. В Смоленске подвели итоги детской летней оздоровительной кампании. Это стало ключевым вопросом

Культурный повод С 1 сентября на Смоленщине, как и в целом по всей стране, стартовал федеральный проект «Пушкинская карта», нацеленный на популяризацию культурных мероприятий среди молодёжи. В рамках проекта парни и девушки от 14 до 22 лет имеют возможность получить виртуальную «Пушкинскую карту» номиналом в 3 тысячи рублей, благодаря которой они могут культурно проводить свой досуг –

Большие проекты – малым городам Стали известны итоги V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который позволяет благоустраивать населённые пункты страны за счёт федеральных средств. По результатам конкурса два города Смоленщины – Демидов и Сафоново – стали победителями. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. Он

Горькая доля В России растет число людей, употребляющих алкоголь. По данным статистики, Россия входит в число 10 стран с наибольшим употреблением спиртного. Однако специалисты полагают, что эти цифры не отражают реальной ситуации и настоящие показатели гораздо выше. Небольшая деревня в Смоленской области. Сворачиваем с узкой улочки в частный сектор. Останавливаемся около массивного зеленого забора. Сквозь бурьян на