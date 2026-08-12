В брянском поселке Коржовка-Голубовка отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры

2026, 12 августа 11:38

Жительница поселка Коржовка-Голубовка пожаловалась на плохое состояние дороги.

В Клинцовском районе Брянской области отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры. Жительница поселка Коржовка-Голубовка пожаловалась на плохое состояние дороги по улице Пушкина на личном приеме у прокурора Брянской области Владимира Мосина.

Проверка показала, что дорога не соответствовала требованиям ГОСТа: на ней имелись выбоины и колеи.

После вмешательства надзорного ведомства транспортная доступность жителей поселка была восстановлена. Специалисты дорогу привели в нормативное состояние.