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В брянском поселке Коржовка-Голубовка отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры

2026, 12 августа 11:38
В брянском поселке Коржовка-Голубовка отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры
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Жительница поселка Коржовка-Голубовка пожаловалась на плохое состояние дороги.

 

В Клинцовском районе Брянской области отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры. Жительница поселка Коржовка-Голубовка пожаловалась на плохое состояние дороги по улице Пушкина на личном приеме у прокурора Брянской области Владимира Мосина.

Проверка показала, что дорога не соответствовала требованиям ГОСТа: на ней имелись выбоины и колеи.

После вмешательства надзорного ведомства транспортная доступность жителей поселка была восстановлена. Специалисты дорогу привели в нормативное состояние. 

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