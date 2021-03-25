В Брянском районе мошенники пытались выручить 1 млн с ООО «М-Спорт»

После вмешательства прокуратуры возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

По информации прокуратуры Брянского района, неустановленные лица намеревались создать фиктивную задолженность по зарплате в ООО «М-Спорт».

Они составили поддельные документы о трудоустройстве и увольнении трех работников, которые фактически на предприятии не трудились, и пытались оформить справки о задолженности по зарплате перед ними.

В дальнейшем, мошенники предполагали, что на основании этих документов получат судебные приказы на взыскание задолженности с ООО «М-Спорт» на сумму более 1 миллиона рублей.