В Брянском районе полицейские задержали подозреваемую в краже 20 тысяч рублей

В отдел полиции Брянского района обратилась 35-летняя жительница деревни Глаженка с заявлением о пропаже из дома денежных средств, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Полицейские задержали подозреваемую в краже. Ей оказалась ранее судимая 23-летняя жительница Брянского района.

Злоумышленница приехала в деревню Глаженка вместе с родственницей, чтобы помочь ей в предпринимательской деятельности по продаже женских платков. По словам подозреваемой, она поехала в дом к потенциальному покупателю, но, увидев, что хозяйки дома нет, зашла внутрь через незапертую входную дверь и украла 20 тысяч рублей. Похищенные деньги она потратила в этот же день.

Причиненный потерпевшей ущерб женщина обязалась полностью возместить. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемой грозит до 6 лет тюрьмы.