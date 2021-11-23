В центре Брянска быструю еду готовили в антисанитарных условиях

После жалоб горожан в павильон наведалась прокуратура.

Жители Советского района Брянска пожаловались в прокуратуру на индивидуального предпринимателя, торгующего быстрой едой.

Как сообщает прокуратура, в павильоне в Советском районе не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования: отсутствует централизованное водоснабжение и водоотведение и туалет для персонала и посетителей.

На момент проверки у персонала отсутствовали документы, подтверждающие прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинских осмотров и вакцинации.

В отношении владельца павильона прокуратура возбудила административное дело, виновного оштрафовали.