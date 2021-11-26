В четырех брянских больницах торговали QR-кодами

Выявлено 34 факта преступления со стороны должностных лиц.

В Брянской области продолжают выявлять факты торговли документами о вакцинации от коронавирусной инфекции. Как сообщает региональное УМВД, на сегодняшний день выявлено 34 таких преступления, совершенных должностными лицами четырех учреждений здравоохранения Брянской области.

Заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области подполковник полиции Алексей Жиделев предостерег брянцев от попыток приобретения фальсифицированных QR-кодов, напомнив об уголовной ответственности и моральном аспекте – угрозе жизни и здоровью других людей.