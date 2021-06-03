В Десне под Навлей утонул 45-летний мужчина

Тело обнаружили очевидцы.

Вечером 2 июня в Десне в Навлинском районе обнаружили тело мужчины. Из воды тело извлекли очевидцы, сообщает региональное ГУ МЧС. Около 22.00 они сообщили о случившемся в Центр управления в кризисных ситуациях.

Погибшему 45 лет. Причины и обстоятельства его гибели устанавливаются.