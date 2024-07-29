В Десне утонул человек

В Десне утонул ещё один человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство поступила информация о происшествии на водном объекте в Брянске. В реке Десне на территории Советского района утонул человек.

Специалисты устанавливают обстоятельства и причину гибели.