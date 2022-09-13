В ДТП на брянской трассе водитель повредил селезёнку

51-летний водитель повредил селезенку и сломал ребра в аварии в Брянском районе.

ДТП произошло на 14 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Р. Белоруссия». 30-летняя девушка-водитель на Nissan Almera не справилась с управлением и врезалась в остановившийся для поворота Volkswagen Passat.

51-летний водитель Volkswagen госпитализирован с травмоц живота с повреждением селезенки и переломами рёбер.

Стражи порядка выясняют обстоятельства аварии.