В ДТП на Речной в Брянске пострадали водитель и пассажирка мотоцикла

Пострадавших отпустили с назначением лечения.

17 августа около 21:32 на Речной улице в Брянске 68-летний водитель автомобиля LADA LARGUS не уступил дорогу мотоциклу СУЗУКИ DR-Z 400SM, из-за чего столкнулся с ним.

32-летний водитель мотоцикла с ссадиной носа, ушибом позвоночника и его 33-летняя пассажирка с ушибом головы после осмотра были отпущены с назначением лечения. Известно, что в момент ДТП и мужчина, и женщина были в мотошлемах.

Оба водителя оказались трезвы.