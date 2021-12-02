В ДТП с перевернувшимся под Унечей микроавтобусом погиб 30-летний мужчина

Стали известны подробности смертельной аварии.

В ГИБДД сообщили подробности смертельной аварии, которая произошла 1 декабря около 8.20 в Унечском районе.

37-летний водитель Volkswagen Transporter, двигаясь в сторону Новозыбкова, потерял контроль над управлением. Микроавтобус сначала оказался в кювете, а затем врезался в электроопору и перевернулся.

30-летний пассажир погиб на месте. По предварительным данным ГИБДД, он не был пристегнут ремнем безопасности.

У 63-летнего пассажира медики диагностировали гематому правой височной области, ушиб правой голени, резаную рану лба слева и сотрясение головного мозга. 38-летний пассажир получил перелом нижней челюсти слева и множественные ушибы мягких тканей лица.