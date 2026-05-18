Более 47 тысяч ребят отдохнут в летних лагерях Брянской области

2026, 18 мая 14:30

Более 47 тысяч ребят отдохнут в летних лагерях Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук провёл совещание с заместителями. Они обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании в регионе.

Более 47 тысяч юных жителей Брянской области будут охвачены разными формами отдыха на каникулах. Детей примут 365 организаций. На путёвки в загородные лагеря и санатории, организацию пришкольных лагерей и профильных смен из областного бюджета выделено 406 миллиона рублей.

330 отличников учёбы, победителей олимпиад и спортсменов отдохнут на юге в федеральных детских центрах «Артек», «Орлёнок», «Океан», «Смена» и «Алые паруса». Туда же поедут 250 брянцев, чьи родители погибли в специальной операции.

«Уже несколько лет подряд в Брянской области отдыхают ребята из подшефного города Брянки Луганской Народной Республики. В этом году наши оздоровительные лагеря примут 170 детей», – уточнил Егор Ковальчук.

В настоящее время учреждения отдыха проходят проверку межведомственной комиссии. Летняя оздоровительная кампания стартует 1 июня.