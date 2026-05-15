Танцевальный флешмоб прошёл на Кургане Бессмертия в Брянске

2026, 15 мая 16:42

Танцевальный флешмоб прошёл на Кургане Бессмертия в Брянске. Об этом рассказали в региональном департаменте образования и науки.

13 мая на Кургане Бессмертия в Брянске прошёл танцевальный флешмоб «Память хранит имена». Мероприятие состоялась в рамках международной патриотической акции «Улицы в лицах».

Участие во флешмобе приняли свыше 50 воспитанников центра внешкольной работы города Брянска и студенты Брянского строительного колледжа имени профессора Н.Е.Жуковского. Они представили зрителям танцевальную композицию, наполненную уважением к героям, чьи имена носят улицы родных городов.

