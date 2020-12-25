В Дятькове суд приговорил к длительным срокам участников разбойного нападения

Трое жителей Рогнединского района получили от 8 до 10,5 лет.

Дятьковский городской суд признал виновными в совершении разбойного нападения трех жителей Рогнединского района возраста 28-32 лет.

Суд установил, что в августе злоумышленники проникли в дом жительницы Дятькова 56 лкт и под угрозой ножа и пистолета завладели ее имуществом общей стоимостью 2 млн рублей. В числе похищенного были автомобиль, продукты, украшения из золота и бытовая техника.

Суд назначил наказание от восьми до десяти с половиной лет лишения свободы. Двое учатсников банды будут отбывать сроки на строгом режиме. один на общем.