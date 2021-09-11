В Дятьково сгорел микроавтобус

Пострадавших нет.

10 сентября около 22.20 произошел пожар на улице Первомайской в Дятьково. Прибыв на место вызова, пожарные обнаружили, что горит моторный отсек и салон микроавтобуса Ford. Потушить микроавтобус удалось в 22.33.

По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.