В Глинищево пропала 84-летняя Валентина Таланова
Пенсионерку ищут с 28 октября.
В Глинищево Брянского района пропала 84-летняя Валентина Владимировна Таланова (Тихутина). 28 октября она ушла из дома в неизвестном направлении. Может страдать потерей памяти.
Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, короткие седые волосы, серые глаза. Была одета в бордовую куртку, черно-белую кофту, сине-белый халат, черные брюки, цветные сапоги и черно-розовый платок.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Валентины Талановой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.
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