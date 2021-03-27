Город32

В Гордеевке водитель «Логана» сбил восьмилетнюю девочку

2021, 27 марта 13:00 Происшествия
В Гордеевке водитель «Логана» сбил восьмилетнюю девочку
Источник фото

У ребенка тяжелые травмы.

Восьмилетняя девочка пострадала в результате аварии в Гордеевке.

Как сообщает областная ГИБДД, 26 марта около 9.00 на улице Ленина девочку сбил 50-летний водитель Renault Logan, который двигался в сторону улицы Победы. Девочка переходила дорогу в неположенном месте, недалеко от пешеходного перехода.

Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом носа и ушибом поясницы.

Читайте также
В Жуковском районе произошло второе смертельное ДТП за сутки
27 марта 17:27
В Жуковском районе произошло второе смертельное ДТП за сутки
Девушка на Mazda устроила ДТП с такси на Калинина в Брянске
27 марта 13:14
Девушка на Mazda устроила ДТП с такси на Калинина в Брянске
Пассажирка «ВАЗа» погибла при обгоне на брянской трассе
27 марта 12:55
Пассажирка «ВАЗа» погибла при обгоне на брянской трассе
Сыну бывшего брянского вице-губернатора Резунова на год сократили срок
26 марта 17:11
Сыну бывшего брянского вице-губернатора Резунова на год сократили срок

Новости регионов

27.03.2021 14:35
27 марта смолян ожидают сплошные проверки
Сплошные проверки пройдут вечером 27 марта. На дорогах Смоленска вечером 27 марта пройдут сплошные проверки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области. Сотрудники ГИБДД с восьми вечера до десяти часов вечера будут проверять всех на участке ул. Кашена – пл. Желябова. 28 марта сплошные проверки пройдут на перекрестке с круговым движением на улице
27.03.2021 12:47
Смоленский суд признал виновным экс-директора парка
Смоленский суд вынес приговор экс-начальнику департамента Смоленской области по культуре и бывшему директору АНО «Парк культуры и отдыха Соловьиная роща». Суд признал осужденного виновным в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения. Суд приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы условно. Губернатор Смоленской области уволил Сергея Чернякова
27.03.2021 12:21
Смоленский губернатор внес изменением в коронавирусный указ
На Смоленщине внесли изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Теперь в школы разрешили допуск граждан для процедуры приема детей в первый класс. Однако все остальные ограничения остаются. При входе соблюдается процедура термометрии, проветривание и дезинфекция помещений, а также масочный режим остаются обязательными. В остальном в существующем документе ничего не изменилось.
26.03.2021 13:13
В Смоленской области пресекли ввоз 60 тон груш
Смоленские таможенники задержали три автомобиля, которые везли груши. Об этом сообщила пресс-служба центрального таможенного управления. Осмотр автомобиля показал, что первый ряд грузовых отсеков двух автомобилей заставлен пустыми картонными коробками, маркированными наклейками белорусских товаров, за которыми находились груши общей массой около 40 тонн. В третьей машине по документам ввозилось под таможенным контролем немецкое пиво, по факту
26.03.2021 12:44
В Смоленскую область не пустили 18 тонн белорусского сливочного масла
24 марта в Смоленской области пресекли ввоз 18 тонн сливочного масла, произведенного в Республике Беларусь, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям. Проверка показала, что перевозчик вез не только ту продукцию, которая была заявлена в ветеринарных сертификатах, но и молоко, кефир, творог и сметану. На эти продукты у него отсутствовали сопроводительные документы.
26.03.2021 12:26
На железнодорожном вокзале Смоленск отключат декоративную подсветку в поддержку экологической акции «Час Земли»
Московская железная дорога присоединится к ежегодной международной экологической акции «Час Земли», цель которой – формирование ответственного отношения к окружающей среде. Так, в субботу, 27 марта, с 20:30 до 21:30 на железнодорожном вокзале Смоленска железнодорожники отключат архитектурно-художественную подсветку. Проведение акции позволит сэкономить порядка 50 кВт электроэнергии. *** 2021 год объявлен в компании ОАО «РЖД» годом экологии.

Актуальные темы

Политика
Главу администрации Дятьковского района Валяева втянули в секс-скандал
Происшествия
Массовую аварию на Городище в Брянске сняли на видео (ВИДЕО)
Происшествия
Под Брянском иномарка вылетела в кювет и сгорела
Общество
Сыну бывшего брянского вице-губернатора Резунова на год сократили срок
Происшествия
В Брянске задержаны трое организаторов экстремистской организации

Новости партнёров

Федерального закона «О рекламе» относительно рекламы финансовых услуг.
Федерального закона «О рекламе» относительно рекламы финансовых услуг.

В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы о разъяснении некоторых положений Федерального закона «О рекламе» относительно рекламы финансовых услуг.

До окончания приема работ на конкурс региональных СМИ «Ростелекома» осталась одна неделя: успейте подать заявку!
До окончания приема работ на конкурс региональных СМИ «Ростелекома» осталась одна неделя: успейте подать заявку!

Всего неделя осталась до окончания приема работ на конкурс «Вместе в цифровое будущее», который проводит «Ростелеком». От журналистов и блогеров Центрального федерального округа подано 400 работ — на сегодняшний день это самое большое количество среди всех федеральных округов. Юбилейным материалом стала статья «Код в доступе: не стань жертвой» журналиста газеты «Тверские ведомости» Ирины Тюриной.

Практические занятия на переезде для курсантов автошколы провели железнодорожники в Брянске
Практические занятия на переезде для курсантов автошколы провели железнодорожники в Брянске

В рамках акции «Внимание, переезд!», которая проводится на полигоне Московской железной дороги с 15 марта по 9 апреля, железнодорожники провели практическое занятие с курсантами автошколы Брянска.

Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Тульскую область
Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Тульскую область

В рамках поездки в регион генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проинспектировал Ясногорский район электрических сетей.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.