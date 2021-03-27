В Гордеевке водитель «Логана» сбил восьмилетнюю девочку

У ребенка тяжелые травмы.

Восьмилетняя девочка пострадала в результате аварии в Гордеевке.

Как сообщает областная ГИБДД, 26 марта около 9.00 на улице Ленина девочку сбил 50-летний водитель Renault Logan, который двигался в сторону улицы Победы. Девочка переходила дорогу в неположенном месте, недалеко от пешеходного перехода.

Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом носа и ушибом поясницы.