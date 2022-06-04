В Ивоте подросток на питбайке сбил подростка-пешехода

Юный водитель не справился с управлением.

13-летний водитель питбайка Apollo сбил 13-летнего пешехода на улице Фокина в поселке Ивот Дятьковского района.

ДТП произошло 3 июня около 17.45. Ехавший в сторону улицы Ленина подросток не справился с управлением и сбил сверстника, который шел по краю дороги в попутном направлении. Медики диагностировали у него ушибленную рану надбровной области слева, ссадины лица, коленных суставов, правой кисти и задней поверхности левой голени.

Несовершеннолетний водитель взял питбайк из гаража без разрешения родителей, чтобы покататься по улице. Родителям н грозит административная ответственность.