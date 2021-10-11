В Карачеве автомобилист сбил 62-летнюю велосипедистку

Как сообщает областная ГИБДД, 31-летний водитель Chevrolet Aveo, двигаясь со стороны улицы Первомайской в сторону улицы Октябрьской, не уступил дорогу и сбил 62-летнюю велосипедистку, ехавшую по улице Луначарского.

Более 140 уроков безопасности провели смоленские железнодорожники во время акции «Безопасную железную дорогу – детям!» Смоленские железнодорожники подвели итоги акции «Безопасную железную дорогу – детям!», которая проходила на Московской железной дороге с 1 сентября по 1 октября и была направлена на предотвращение несчастных случаев с подростками на объектах железнодорожной инфраструктуры. В течение первого месяца учебного года железнодорожники провели 145 лекций, бесед, уроков безопасности, в которых приняли участие более 3 тыс.

В Сафоновском районе горел цех по производству древесного угля 10 октября, в третьем часу ночи рабочий одного из производств в деревне Иваники Сафоновского района производил обход территории и увидел, что из цеха по производству древесного угля, расположенного по соседству, идет дым. Мужчина позвонил и сообщил о происходящем работникам злосчастного производства, которые проживали в соседней деревне. Рабочие приехали, открыли цех и обнаружили, что внутри происходит

В Смоленске рано утром сгорела ГАЗель Рано утром 10 октября на улице Соболева в Смоленске произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Прибывшие огнеборцы произвели разведку и обнаружили, что за административным зданием объят пламенем грузовой автомобиль ГАЗель, дым от которого заявители приняли за пожар в здании. Подав на ликвидацию пожара воздушно-пенный ствол пожарным удалось достаточно

Ночью в Духовщинском районе вспыхнула баня 7 октября около часа ночи житель одного из частных домов на улице Центральной в деревне Зимец Духовщинского района произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Смоленской области. Житель одного из частных домов услышал громкий треск за окном, а когда вышел на улицу, то увидел, что заревом его полыхающей бани освещена вся

В Сафонове произошел пожар в цеху Днём 6 октября произошло возгорание в одном из производственных помещений на улице Октябрьская в городе Сафоново, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. К месту незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. До прибытия пожарных администрацией объекта была проведена эвакуация персонала. К моменту прибытия первых пожарных расчетов горела деревянная пристройка в дальнем углу цеха. Огонь