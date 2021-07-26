В Карачеве чиновники собрали со школьников и учителей 20 тысяч за бесплатный концерт

Инициатива принадлежала начальнику районного управления образования.

Прокуратура выявила финансовые нарушения при проведении благотворительного концерта в Карачеве.

Как сообщает ведомство, 23 апреля в районном Доме культуры Брянский городской камерный оркестр и Брянский городской академический хор выступили с бесплатным концертом.

Зная о благотворительности культурного мероприятия, начальник районного управления образования предложила директорам школ организовать обязательное участие в нем старшеклассников и учителей посредством приобретения билетов по 200 рублей. В общей сложности на «билеты» собрали 20 тысяч рублей.

В прокуратуре отметили: деньги школьникам и педагогам вернули незадолго до начала концерта. Между тем прокуратура потребовала привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.