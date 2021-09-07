В Карачеве поймали пьяного 20-летнего водителя «ВАЗа»

Нарушителю грозит штраф и лишение прав.

Днем 5 сентября на улице Урицкого в Карачеве сотрудники ГИБДД отстранили от управления 20-летнего водителя «ВАЗ-21074» с признаками опьянения. Как сообщает областная Госавтоинспекция, от медицинского освидетельствования водитель отказался.

В отношении него составили административный материал. Автомобилисту грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Решение примет суд.