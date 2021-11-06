В Климовском районе водитель «ВАЗа» сбил сидевшего на дороге пешехода

Мужчину доставили в реанимацию с травмами головы.

Один человек пострадал в результате аварии, которая произошла 5 ноября около 18.40 на 1-и километре дороги Смотрова Буда – Великая Топаль – Климово в Климовском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 47-летний водитель «ВАЗ-2107» сбил 48-летнего мужчину, сидевшего на краю проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов.

Пешехода госпитализировали в реанимацию районной больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами головы. У него также взяли анализы для определения состояния опьянения.