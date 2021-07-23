В Клинцах 23-летний водитель насмерть сбил лежавшего на дороге мужчину

63-летний пешеход погиб на месте.

Смертельная авария произошла 22 июля около 22.40 в Клинцах. Как сообщает региональная ГИБДД, на улице Кюстендильской 23-летний водитель Opel Astra сбил 63-летнего мужчину, лежавшего на проезжей части. От травм пешеход погиб на месте.

При осмотре места ДТП полицейские выявили недостатки в содержании улично-дорожной сети. На дороге отсутствует освещение, проезжая часть покрыта ямами после ремонта водопроводной сети.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.