В Клинцах осудят мужчину за торговлю контрафактным алкоголем и табаком

По информации прокуратуры города Клинцы, 47-летний местный житель обвиняется в сбыте контрафактного алкоголя и табака.

Обвиняемый с октября 2019 года по январь 2020 года приобрел и перепродавал немаркированный алкоголь и табак, которые подлежат обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере (на сумму более 1 миллиона рублей).

Кроме того, обвиняемый неоднократно незаконно использовал чужие товарные знаки, чем причинил компаниям-правообладателям ущерб на общую сумму более 75 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой города в Клинцовский городской суд. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.