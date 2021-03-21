В Клинцах пенсионер на «Ниве» протаранил «ВАЗ»

Пострадала 66-летняя женщина.

Один человек пострадал в результате аварии в Клинцах. ДТП произошло 20 марта около 12.10 на нерегулируемом перекрестке переулка Пушкина и улицы Союзной, сообщает областная ГИБДД.

Проезжая перекресток, 66-летний водитель Chevrolet Niva не предоставил преимущества «ВАЗ-211440», 24-летний водитель которого ехал по главной.

В результате столкновения пострадала 66-летняя пассажирка «ВАЗа». Ее госпитализировали с ушибом грудной клетки, ушибом правого плеча и переломами ребер.