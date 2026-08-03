В Красногорском районе мопедист сбил 16-летнего брянца на велосипеде

2026, 03 августа 17:29

Водитель отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В Красногорском районе Брянской области 2 августа произошло ДТП с участием мопеда и велосипедиста. По предварительной информации, 53-летний водитель мопеда, двигаясь по грунтовой дороге на улице Заречной в селе Летяхи, не справился с управлением и допустил наезд на 16-летнего подростка на велосипеде.

Несовершеннолетний велосипедист с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение. Было установлено, что в момент аварии водитель передвигался без мотошлема и защитной экипировки.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.