На брянском заводе «ЛДС» готовят специалистов с вуза

2026, 30 июля 10:45

На брянском заводе «ЛДС» готовят специалистов со студенческой скамьи.

На брянском заводе «Локомотив-Дизель-Сервис» решили проблему с кадровым обеспечением. Сотрудников для работы на современных станках с ЧПУ готовят со студенческой скамьи.

«С одним из высших учебных заведений Брянска у нас заключён договор о сотрудничестве. Теперь по нашему заказу здесь обучаются специалисты, которые продолжают работать на предприятии. Без отрыва от производства. Уже состоялось несколько выпусков. Такая практика показала свою востребованность и актуальность», — подчеркнул директор завода «ЛДС» Сергей Горелов.

Фото: Виталий Симоненков