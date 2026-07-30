Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Люди

На брянском заводе «ЛДС» готовят специалистов с вуза

2026, 30 июля 10:45
На брянском заводе «ЛДС» готовят специалистов с вуза
Источник фото

На брянском заводе «ЛДС» готовят специалистов со студенческой скамьи.

 

На брянском заводе «Локомотив-Дизель-Сервис» решили проблему с кадровым обеспечением. Сотрудников для работы на современных станках с ЧПУ готовят со студенческой скамьи.

«С одним из высших учебных заведений Брянска у нас заключён договор о сотрудничестве. Теперь по нашему заказу здесь обучаются специалисты, которые продолжают работать на предприятии. Без отрыва от производства. Уже состоялось несколько выпусков. Такая практика показала свою востребованность и актуальность», — подчеркнул директор завода «ЛДС» Сергей Горелов.

 

Фото: Виталий Симоненков

Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16003) брянск (7088) ДТП (2825) ГИБДД (2396) прокуратура (2151) уголовное дело (2091) Александр Богомаз (1998) суд (1797) авария (1706) мчс (1565) коронавирус (1272) дороги (1124)